Москва, 19 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром». Запись выпуска с его участием доступна на канале Gazgolder с 19 октября.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

В рамках шоу находящиеся в студии люди задавали Милохину вопросы на любые темы. Однако один из зрителей спросил совета у блогера по видеосвязи — он поинтересовался, как ему наладить отношения со старшим братом.

Даня Милохин признался, что не сможет помочь, и извинился за это. «У нас с моим (братом) разница — год. Но мы до сих пор не дружим. Так что не знаю», — объяснил блогер.

ИА REGNUM напоминает, что у Дани Милохина есть старший брат — блогер Илья Милохин. Он также воспитывался в детском доме, после чего попал в TikTok-дом к продюсеру Марии Погребняк, однако покинул его из-за наркозависимости.