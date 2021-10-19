Бишкек, 19 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Киргизии списали пеню и штрафы на общую сумму около 622 млн сомов (522 млн рублей) почти 10 тысячам бизнесменов и фирм. Об этом сообщили государственной налоговой службе сегодня, 19 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Освобождение от штрафных санкций затронуло период с августа 2020 года по октябрь 2021 года.

В налоговом ведомстве отмечают, что из них 4 253 налогоплательщика уплатили в бюджет более 443 млн сомов (372 млн рублей) по основным суммам налоговой задолженности и еще 3 677 налогоплательщиков отдали в госказну свыше 307 млн сомов (258 млн рублей) задолженности по страховым взносам.

Напомним, ранее правительство Киргизии приняло закон о том, что бизнесменам и фирмам, которые до 1 июля 2021 года погасили основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшейся до 1 июля 2020 года, списываются все пени и штрафы.

А тем налогоплательщикам, которые погасят основную сумму задолженности до 31 декабря 2021 года, государство пообещало простить половину штрафных санкций по налогам.