Берлин, 19 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Переговоры о создании коалиции в правительстве Германии, которые будут вести Социал-демократическая партия (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз 90/Зелёные», начнутся 21 октября, сообщила 19 октября медиагруппа Funke.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Круглый стол

Уточняется, что в ходе предварительных переговоров трёх партий было решено создать 22 рабочие группы для проработки разных аспектов коалиционного соглашения.

Добавим, что в новом коалиционном правительстве на пост министра финансов претендует лидер СДПГ Кристиан Линднер, а на роль будущего канцлера Германии — кандидат от СДПГ Олаф Шольц. «Зелёных» интересует деятельность правительства по борьбе с изменениями климата.