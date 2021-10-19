Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. На развязке кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга с Мурманским шоссе полностью перекроют два съезда. Об этом 19 октября сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Dsto-spb.ru КАД Петербурга

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №7, с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург, на Мурманское шоссе в направлении Володарского моста и станции метро Ломоносовская, а также съезд №1, из Санкт-Петербурга с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост).

Перекрытия съезда №1 запланированы с 22:00 до 06:00 мск с 22 на 23 и с 24 на 25 октября. И на это же время с 22 на 23 и с 23 на 24 октября на съезде №7.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — добавил Пузыревский.