Ярославль, 19 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантин по СOVID-19 и ОРВИ закрыто 76 классов школ и 86 групп в детских садах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мониторинг департамента образования региона на 18 октября 2021 года.

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Всего в регионе сейчас болеют ОРВИ 204 школьника в 18 учреждениях. Ввиду этого на карантин было переведено 26 классов (540 человек). Меньшие масштабы имеет заболеваемость COVID-19. В 40 школах болеет 60 школьников и 33 сотрудника образовательных учреждений, включая 15 учителей. На карантине находятся 50 классов (947 человек). Таким образом на карантине по коронавирусу и ОРВИ находятся 1487 ярославских школьников.

В детских садах серьезнее заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. ОРВИ болеют 614 воспитанников в 52 учреждениях. На карантин закрыта 61 группа (1247 человек). В 30 детских садах региона имеется 11 подтверждённых случаев заболевания ковидом у детей и 30 случаев у сотрудников детских садов, включая воспитателей. На карантин закрыто 26 групп (476 человек).