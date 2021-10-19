Бишкек, 19 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали ответственного секретаря комиссии по помилованию администрации президента Таалайбека Апенова по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Отмечается, что чиновника поймали с поличным в момент, когда ему передали 170 тысяч сомов (142 тысяч рублей) в качестве «неофициальной благодарности» за положительное решение вопроса о включении осужденного в список подлежащих помилованию.

Теперь высокопоставленному сотруднику комиссии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев, а также штраф в размере от 140 тысяч до 180 тысяч сомов (от 117 тысяч до 151 тысячи рублей).