Москва, 19 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Новых людей» Сергея Чудаева, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В партии пояснили, что Чудаев решил сосредоточиться на работе в Удмуртии, он намерен добиться прохождения представителей партии в Госсовет Удмуртии в 2022 году.

Его место в Думе займет бывший секретарь воронежского регионального отделения партии «Новые люди», эксперт в области Big Data Антон Ткачев.