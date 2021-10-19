Воронеж, 19 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении первого заместителя председателя Воронежской городской думы, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, готовится к передаче в суд, сообщила 19 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По версии следствия, в июне 2020 года обвиняемый предложил 65-летнему кандидату в депутаты Воронежской городской думы за миллион рублей оказать содействие в обеспечении успешного прохождения процедуры регистрации и последующего избрания депутатом в сентябре 2020 года. Никаких реальных полномочий обвиняемый для этого не имел. Кандидат в депутаты, «опасаясь негативных для себя последствий, согласился на данное предложение и в июне 2020 года передал обвиняемому требуемую сумму денег, которыми тот распорядился по собственному усмотрению», уточнили в СК. Задержали обвиняемого в марте 2021 года после того, как о его действиях стал известно правоохранителям.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину. Обвинительное заключение по делу в настоящее время утверждено, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.