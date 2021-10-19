Бишкек, 19 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Американское агентство USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) подарило средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности двум больницам в Бишкеке, — об сообщила 19 октября пресс-служба посольства США в Киргизии.

Флаг США

Министерство здравоохранения определило, что на Национальный госпиталь и Республиканскую клиническую инфекционную больницу, приходится наибольшее число госпитализированных пациентов с короновирусной инфекцией.

Вышеперечисленные медучреждения получили 19 тысяч пар одноразовых перчаток, 5 тысяч респираторов, 960 защитных очков, 10 тысяч пар противоскользящих бахил, а также 50 кардиостимуляторов для ухода за пациентами. Стоимость гумпомощи — больше 1 миллиона сомов (840 тысяч рублей).

С начала пандемии USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) выделило на борьбу с COVID-19 в Киргизии больше $7 миллионов.

ИА REGNUM напоминает, что за время пандемии в Киргизии коронавирусом заразилось свыше 186 000 человек, свыше 2500 умерли. Гуманитарная помощь в страну поступала нерегулярно. Часть поставок подвергалась критике. 24 августа в Киргизию в качестве гуманитарной помощи поставили произведённую AstraZeneca вакцину от COVID-19, у которой вскоре истекал срок годности.

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