Сыктывкар, 19 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 278 носителей коронавируса. Лидер по приросту заболевших — Сыктывкар.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, в столице республики список заболевших пополнили 86 человек, в Ухте — 61, в Усинске — 23. Под наблюдением медиков остаются почти 12 тысяч человек.

Официально в Коми подтверждён 1891 случай летального исхода у пациентов с коронавирусом, два из них были зарегистрированы накануне, 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 33 740 случаев COVID-19.