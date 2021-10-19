Москва, 19 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Финансирование транспортной инфраструктуры с помощью бюджетных кредитов создаёт риски для региональных бюджетов. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президента России Владимира Путина с Президиумом Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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«500 млрд рублей регионам — в целом мы не возражаем. Какие есть риски? То, что есть риски для ряда регионов увеличить резко свой долг», — заявил Силуанов.

«Мы только что сейчас добились от регионов контроля над их долгом. Если мы сейчас резко будем увеличивать долговые вливания, долг будет превышать пределы. Три региона строят метро. Стоимость метро за счёт бюджетных кредитов — под 100 млрд рублей. Не все регионы выдержат нормативы Бюджетного кодекса, 100% от собственных доходов. А нормативы нарушать нельзя», — указал он.

По его словам, Минфин готов идти на выделение первых 500 млрд рублей, так чтобы в 2023 предусмотреть вторую партию, но проблема долговой нагрузки никуда не девается.

«Как регионам, таким как которые строят метро, потом отдавать эти деньги? Кредиты на 15 лет… надо уже с 2023 года начинать потихонечку гасить», — подчеркнул министр.