Белград, 19 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Энергетический кризис замедлит рост сербской экономики. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич 19 октября.

Kremlin.ru Александр Вучич

«Наше дело как можно лучше приспособиться и подготовиться к этому кризису, добиться того, чтобы цена электроэнергии для населения не была слишком высокая, и чтобы они от своей зарплаты могли кое-что сохранить и для себя», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что это будет непростая задача.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что его страна не может платить $790 за 1000 кубометров российского газа и что он намерен обсудить при личной встрече с Владимиром Путиным в ноябре возможные скидки.