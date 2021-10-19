В России требуется обновление 60% парка автобусов
Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В России в среднесрочной перспективе требуется обновление 60% парка автобусов, 6,5 тыс. трамваев, 7 тыс. троллейбусов, а также более 5 тыс. вагонов пригородного железнодорожного сообщения. Об этом заявил на заседании президиума Госсовета РФ глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По его словам, в рамках разрабатываемой транспортной стратегии страны предлагается предусмотреть прямые меры поддержки регионов. Механизм на возвратной основе с привлечением средств ФНБ могут себе позволить не все регионы.
За счёт продажи билетов окупить новые автобусы и трамваи не удастся, поэтому кредит придётся погашать из региональных бюджетов. Алексей Цыденов отметил, что при такой схеме наименее обеспеченные регионы останутся без поддержки, хотя именно у них проблема с общественным транспортом стоит наиболее остро.
«Предлагаем вернуться к поддержке общественного транспорта на условиях, доступных для всех субъектов РФ. Также предлагаем сформировать отдельный программный документ развития ОТ, в котором будут собраны все меры по разным программам и направлениям, и сделать общую программу по развитию ОТ», — подчеркнул глава региона.