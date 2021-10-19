Москва, 19 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Россия имеет колоссальный потенциал в области научных открытий. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии и лауреатам премии Русского географического общества (РГО), которое обнародовано на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«У России — самой большой и многогранной страны мира — колоссальный потенциал для научных открытий», — сказал глава Российского государства.

Также Путин привел в качестве примера Мировой океан, про который ученые говорят, что он изучен только на 7%, а Россию омывает 13 морей, включая холодные «и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны».

«Или пещеры: на сегодня нашими спелеологами выявлено без малого пять тысяч объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны», — добавил он.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что Россия всегда будет богата людьми, способными смело раздвигать границы научного знания, упорно следовать за мечтой и делать выдающиеся открытия.

«К числу таких деятельных, неравнодушных и высокообразованных людей, безусловно, относятся все номинанты премии Русского географического общества. Искренне благодарю вас за блестящий результат. Поздравляю и победителей, и лауреатов премии и желаю новых успехов!», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель правительства Италии Марио Драгипровёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.