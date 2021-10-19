Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (США) состоялся премьерный показ фильма «Вечные» от киностудии Marvel. «Большим открытием» относительно актёрского состава киноленты поделился журналист Мэтт Доннелли в личном Twitter-аккаунте 19 октября.

Скриншот с YouTube Гарри Стайлс

https://twitter.com/MattDonnelly/status/1450326280935600128

«Большое открытие с премьеры «Вечные» — Гарри Стайлс присоединился к киновселенной Marvel», — написал Доннелли. По его словам, Гарри Стайлс исполнит роль Эроса, брата злодея Таноса.

ИА REGNUM напоминает, что в мировом прокате дата премьеры «Вечных» назначена на 24 октября 2021 года. В России же показ фильма стартует на неделю позже — 4 ноября.