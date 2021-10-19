Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Из-за технических неполадок самолет, прилетевший из Сочи в Петербург с пассажирами на борту, ушел на второй круг, прежде чем успешно приземлиться в международном аэропорту «Пулково». Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулково

По факту возможных нарушений в сфере безопасности полетов при посадке самолета авиакомпании «Россия» была организована проверка.

Инцидент произошел в понедельник, 18 октября. Во время посадки самолета авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Сочи в Петербург, включилась аварийная сигнализация стоек шасси.

«Самолет ушел на второй круг, после чего благополучно совершил посадку в «Пулково». На борту находилось 187 пассажиров, никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.