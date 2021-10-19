Прага, , 16:05 — REGNUM Голосование о снятии с Милоша Земана полномочий президента Чехии сенат республики может провести 5 ноября, сообщил 19 октября журналистам глава конституционной комиссии сената Зденек Граба.

Голосование Dnrsovet.su

Комментируя итоги заседания комиссии, состоявшегося сегодня, 19 октября, Граба сказал, что, в виду серьёзных проблем Земана со здоровьем, с него могут быть сняты полномочия президента. Для этого нужно одобрение большинства депутатов и сенаторов республики.

Граба «Сенат сможет провести голосование по данному вопросу 5 ноября».

Читайте ранее в этом сюжете: В сенате Чехии обсуждают лишение Земана полномочий президента