Прага, 19 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Голосование о снятии с Милоша Земана полномочий президента Чехии сенат республики может провести 5 ноября, сообщил 19 октября журналистам глава конституционной комиссии сената Зденек Граба.

Dnrsovet.su Голосование

Комментируя итоги заседания комиссии, состоявшегося сегодня, 19 октября, Граба сказал, что, в виду серьёзных проблем Земана со здоровьем, с него могут быть сняты полномочия президента. Для этого нужно одобрение большинства депутатов и сенаторов республики.