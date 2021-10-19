Варшава, 19 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. С начала политического кризиса в Белоруссии более 8 тысяч граждан этой республики прибыли в Польшу по гуманитарной визе. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба Пограничной службы Польши.

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«С 18 августа 2020 года по 18 октября 2021 года Польша выдала более 8 тысяч гуманитарных виз гражданам Белоруссии. Кроме того, 6750 граждан этой республики приехали в Польшу в рамках программы Poland Business Harbor (комплексная программа переезда ИТ-специалистов, стартапов и других компаний из Белоруссии в Польшу)», — говорится в сообщении.

В Пограничной службе Польши со ссылкой на данные Евростата также сообщили, что Польша входит в число лидеров стран ЕС, выдавших гражданам Белоруссии вид на жительство в связи с трудоустройством.