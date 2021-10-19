Джакарта, 19 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор Южная Корея не открыла страну для индонезийских граждан, включая рабочих-мигрантов, сообщает CNN Indonesia.

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Правительство и посольство Индонезии в Сеуле в настоящее время обсуждают с правительством Южной Кореи возможность начать прием рабочих-мигрантов, учитывая, что эпидемическая ситуация в Индонезии улучшилась.

Индонезия открыла острова Бали и Риау для граждан из Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 903 случая заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили более 900 носителей коронавируса