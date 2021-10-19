Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании президиума Государственного совета России предложил включить развитие муниципальных дорог в транспортную стратегию. Он возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Транспорт», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Цыденов напомнил, что правительством РФ ведётся большая работа по приведению в нормативное состояние региональных дорог и дорог в агломерациях. Так, по региональным трассам предусмотрено приведение в норматив 50% дорог к 2024 году и 60% к 2030 году.

«Вместе с тем, по муниципальным дорогам никаких целевых показателей на сегодня нет. С учётом принятого решения о доведении, начиная с 1 января 2025 года 100% акцизов до региональных дорожных фондов, возможности региональных дорожных фондов также будут увеличены. Считаю целесообразным отметить это в стратегии, и на период 2025—2030 годы и до 2035 года предусмотреть сбалансированное развитие не только региональных, но и муниципальных дорог», — отметил Алексей Цыденов.