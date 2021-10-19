Варшава, , 15:55 — REGNUM Польские эксперты проанализируют влияние на экосистему приграничных регионов Польши буроугольной шахты Еншвальде, расположенной на границе Польши и Германии с немецкой стороны. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь министерства климата Александр Бжуска.

Флаги Польши и Германии

По словам Бжуски, польская сторона хочет оценить возможное вредное влияние немецкого карьера на окружающую среду муниципалитетов Губин и Броды. Инспекцию шахты должны провести по поручению министра климата Государственный геологический институт и специалисты Областной природоохранной инспекции.

«Руководители самоуправляемых территорий Польши, граничащих с Германией, утверждают, что немецкая буроугольная шахта наносит серьезный ущерб окружающей среде, в частности, ее деятельность повлияла на значительное снижение уровня грунтовых вод. Немецкие власти не признают своей ответственности и отказываются выплачивать компенсации польским муниципалитетам», — сказал представитель министерства климата.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу бурого угля на шахте «Турув» в Богатыни на юго-западе Польши вблизи границ с Чехией и Германией. Затем суд в Люксембурге наложил на Польшу финансовые санкции.