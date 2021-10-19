Париж, , 16:01 — REGNUM Решение Москвы приостановить работу российской миссии при НАТО во Франции восприняли с сожалением. Об этом представитель французского МИД заявил 19 октября на брифинге.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

«Мы сожалеем о необоснованном решении приостановить свою представительскую миссию в НАТО и прекратить деятельность военной миссии связи НАТО и информационного бюро НАТО в России с 1 ноября», — сказал французский дипломат.

Он подчеркнул, что Париж с 2014 года постоянно призвал сохранить каналы диалога между Россией и Североатлантическим альянсом, в том числе — совет Россия — НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что постоянное представительство РФ при НАТО приостановит работу с 1 ноября. Кроме того, в Москве перестанут действовать информбюро и военная миссия связи альянса. Таким образом Россия отвечает на высылку своих дипломатов при НАТО.

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