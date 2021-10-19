Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проинформировал владельцев гражданского оружия о необходимости продления срока действия разрешений на хранение и ношение оружия. В Главке Росгвардии также напомнили об ответственности за нарушение установленных сроков продления разрешений, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка оружия

Как установлено законом, владельцы гражданского оружия для продления срока действия лицензий и разрешений обязаны не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия лицензий и разрешений представить в подразделение ЛРР по месту учета оружия необходимые документы.

Для законного хранения и ношения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматического оружия) и патронов к нему, для продления срока действия разрешения гражданину необходимо предоставить:

— заявление о продлении срока действия разрешения;

— паспорт гражданина Российской Федерации;

— действующее разрешение на оружие;

— медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием;

— медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

— две фотографии размером 3×4 см;

— охотничий билет единого федерального образца (представляется заявителем, владеющим охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, спортивным огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием или охотничьим пневматическим оружием).

Граждане, владеющие «травматикой», газовыми пистолетами, револьверами, гражданским огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием самообороны, кроме того, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.

Нарушение установленных сроков подачи документов на продление лицензий и (или) разрешений (если сами лицензии и (или) разрешения еще не истекли) влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей.

Если срок лицензии и (или) разрешения уже истек, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей с конфискацией оружия и патронов или без таковой, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия и патронов к оружию или без таковой.

«Обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы гражданин может лично либо через Единый портал государственных услуг. При подаче документов с использованием Единого портала государственных услуг, гражданину будет необходимо посетить подразделение лицензионно-разрешительной работы всего один раз, для получения готового разрешения или лицензии», — отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.