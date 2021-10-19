Бишкек, 19 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Объем воды в Токтогульском водохранилище Киргизии составляет 12 млрд кубометров, это почти на 3 млрд меньше прошлогодних показателей, сообщает 18 октября ОАО «Электрические станции».

Energo.gov.kg Киргизия. Токтогульская ГЭС

Приток воды составляет 229 кубометров, а расход — 386 кубометров в секунду. Оптимальный уровень воды в водохранилище, необходимый для успешного прохождения отопительного сезона, — 17 млрд кубометров. «Мертвый уровень», при достижении которого Токтогульская ГЭС не сможет работать, составляет около 6 млрд кубометров. Отметим, что в прошлом отопительном сезоне (с 1 октября 2019 по 1 апреля 2020 года) уровень воды в водохранилище снизился на 6,5 млрд кубометров (с 15,2 до 8,7). Если в этом сезоне потребление воды сохранится в прошлогодних объемах, «мертвый уровень» может быть достигнут к марту 2022 года. В этом случае основная генерирующая мощность страны, Токтогульская ГЭС, может остановить выработку электроэнергии. Киргизские власти пытаются решить проблему за счет импорта электроэнергии и ограничения потребления электричества населением. Низкий уровень воды в водохранилище специалисты объясняют сочетанием двух факторов — снижением стока рек (в регионе маловодный период) и постоянно растущим (5—7% в год) потреблением электроэнергии в стране.

ИА REGNUM напоминает, что из-за дефицита электроэнергии в Киргизии проводятся регулярные отключения. Энергетики просят людей отнестись с пониманием к отключению уличного освещения в ночное время суток.