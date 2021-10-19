Уфа, 19 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Межведомственную комиссию с участием представителей Росреестра и налоговых органов, которая займется оценкой состояния садоводческой отрасли и оперативным принятием управленческих решений, создадут в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На выставке достижений калужских садоводов и огородников

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в онлайн-совещании в формате «Сельский час».

«Садоводческий сектор — очень чувствительный, потому что в нём занято большое количество жителей. Для многих из них это направление — способ пополнения продовольственных запасов», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что в регионе насчитывается порядка 1,5 тысяч садовых некоммерческих товариществ. При этом в республике садовыми и дачными участками владеют свыше 500 тысяч человек.

«Сегодня до 80 процентов электросетей в садах — в изношенном состоянии, до 90 процентов подъездных дорог — грунтовые, более половины СНТ не имеют прямых договоров с региональными операторами по вывозу ТКО. Из-за долгов энергетики отключают сады от света. Что касается бытового мусора, если в СНТ нет контейнеров, в лучшем случае его вывозят на свалку в ближайший населённый пункт, а в худшем — просто выбрасывают в ближайшем лесу или в поле», — приводит пресс-служба слова директора департамента аграрно-промышленного комплекса и природопользования правительства Башкирии Светланы Беловой.

Хабиров отметил, что сразу решить все вопросы, которые копились годами, не получится, поэтому руководство региона ждет от садоводов конструктивных предложений.

«Ждём от садоводов конструктивных предложений. Мы готовы проработать поступающие инициативы и включиться, при условии, что и сами садоводы также пойдут нам навстречу. Нам нужны партнёры. СНТ — это самостоятельная и саморегулируемая организация. Поэтому вкладываться в развитие в первую очередь должны непосредственные члены СНТ, а мы готовы помочь и подставить плечи», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который поддержал предложение о создании на уровне муниципальных образований межведомственной комиссии с участием представителей Росреестра и налоговых органов.

Отмечается, что данная комиссия займется оценкой состояния садоводческой отрасли и оперативным принятием управленческих решений.

«Министерство сельского хозяйства должно координировать всю организационную работу на республиканском уровне. Важно найти в руководителях СНТ деятельных и деловых партнёров, как это нам удалось сделать на примере жилищно-коммунального хозяйства с председателями и старшими в многоквартирных домах. Здесь схема работы практически идентичная. Необходимо сформировать корпус грамотных руководителей СНТ и с ними решать все возникающие вопросы», — подчеркнул Хабиров.