Брюссель, , 15:52 — REGNUM Германии несет ответственность за повышение цен на газ в Европе, так как она намерена поддержать трубопровод «Северный поток — 2». Об этом 19 октября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в время дебатов в Европарламенте.

Польша

«Вы же строите «Северный поток — 2», и вы несёте ответственность за скачок цен на газ», — приводит его слова «Интерфакс» в ответ на слова немецкого депутата, который предположил, что Польша своим противостоянием по вопросам права в ЕС де факто действует в интересах России.

При этом выступавшая после главы польского правительства председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Моравецкий этим заявлением попытался уйти от темы дебатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в случае если страны — участницы Европейского союза не будут соблюдать верховенство права, сообщество прекратит существовать.