Воробьев поручил побороть демпинг в госзакупках
Красногорск, 19 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Подмосковье следует исключить такое явление как демпинг в государственных закупках. Соответствующее поручение 19 октября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«У нас не должно быть этой отговорки, что демпинг был. У нас не должно быть демпингов. Мы должны найти законный способ, чтобы не было тех, кто демпингует», — сказала Воробьев.
Отметим, что схема демпинга или снижения цен ниже рыночных в госзакупках зачастую практикуется недобросовестными компаниями, которые затем отказываются выполнять контракт. Таким образом заказ переходит к компании, занявшей второе место по результатам конкурентной процедуры, которая, как показывает практика, может быть, в сговоре с первой и устраняет таким способом конкурентов.