19 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Европейский зеленый курс, провозглашённый ЕС основным инструментом устойчивого развития, направлен на ограничение выбросов парниковых газов, но в реальности носит скорее протекционистский характер, нежели защищает окружающую среду. При этом последствия влияния курса на основную отрасль, от которой зависит жизнь людей — сельское хозяйства, — могут иметь самый негативный сценарий.

Ангелина Потеряйко, , 17:40 — REGNUM Европейский зеленый курс — это ставший обязательным для выполнения странами ЕС комплекс мер, направленный на то, чтобы сделать все отрасли экономики экологически устойчивыми и инклюзивными. Одной из отраслей, удостоенных особым вниманием климатической повестки ЕС, является сельское хозяйство.

Ван Гог. Крестьяне сажающие картофель (фрагмент)

Влияние Европейского зеленого курса на доходы и развитие фермерского хозяйства пристально изучается многими аналитическими центрами во всём мире, и некоторые из них сходятся в утверждении о неопределенном или негативном сценарии.

Отчет исследовательского центра Вагенингенского университета (Нидерланды) говорит о том, что в зависимости от рыночных условий (ожидаемое повышение цен на продукцию) и стоимости мер, которые необходимо принять, эти эффекты могут быть отрицательными.

Исследователи сделали качественную оценку климата, использования удобрений, сокращения излишков питательных веществ, использования пестицидов и рисков для биоразнообразия, использования противомикробных препаратов и благополучия животных. На основе этой оценки были сделаны выводы о том, что положительное влияние зеленого курса на сельское хозяйство можно ожидать только от краткосрочного увеличения выручки в результате роста цен на мясо, что в среднесрочной перспективе приведет к постепенному отказу от него потребителей и сокращению производства, а следовательно, к уменьшению объемов животноводства.

Зато отрицательный эффект зеленого курса вполне устойчив — это снижение доходов фермерских хозяйств в связи с экологическими ограничениями, при которых цель сокращения излишков питательных веществ является ключевым фактором, вызывающим сокращение поголовья скота и птицы и связанного с ними производства.

Фермер в поле (сс) Christopher Griner

Похоже, что зеленый курс ведет к уничтожению животноводства, но что станет с миллионами фермеров, которые потеряют источник доходов в самое ближайшее время?

Еврокомиссия обещает компенсации и поддержку сельхозпроизводителей на время зеленого перехода. Но денег из Next Generation EU может хватить далеко не на всех фермеров, и, возможно, многим хозяйствам придется покинуть сектор и высвободить основной фактор производства — землю.

Европейский зеленый курс улучшит благосостояние и здоровье граждан и будущих поколений, предоставив им свежий воздух, чистую воду, здоровую почву, здоровую и доступную пищу », — », — заявляет Европейская комиссия.

Но не все страны согласны с этими декларациями.

Фермеры в Эфиопии (сс) Rod Waddington

Заместитель председателя Крестьянского сейма Латвии Майра Дзелзкалея-Бурмистре поясняет, что принятие зеленого курса сельским хозяйством приведёт к сокращению производства.

Зеленый курс имеет ограничения, такие как сокращение количества удобрений. В отсутствие удобрений растения страдают, урожаи становятся намного меньше, и гораздо больше продуктов погибает при хранении, и будущие тенденции таковы, что производство будет меньше и дороже. Мы могли бы выращивать клевер, люцерну и, таким образом, увеличить содержание азота в почве, что поможет компенсировать сокращение количества удобрений, но у нас в Латвии не так много крупного рогатого скота, который нужно кормить растениями. Может быть, наше будущее — за горохом и бобами, тогда нам нужно разрабатывать новые продукты и учиться выращивать эти культуры », — », — сказала она.

Но не только страны ЕС следуют Европейскому зеленому курсу. Призрачной перспективе получить «зеленые» инвестиции поверили и страны Африки, в валовом продукте которых на долю сельского хозяйства приходится до 80% валового продукта. Африка активно подключается к мероприятиям, транслируемым ЕС по всему миру. Например, к пакету мер «От фермы к вилке», с помощью которого ЕС стремится стать лидером в установлении устойчивых мировых стандартов в области пищевых продуктов. Соблюдение этих стандартов как условие доступа стран Африки к европейскому рынку может создать дополнительные нетарифные барьеры для экспорта африканской сельскохозяйственной продукции в ЕС, что ухудшит положение африканских фермеров и домохозяйств. Два из трех африканцев полагаются на натуральное хозяйство для получения продуктов питания и основных средств к существованию, при этом почти половина населения Африки (600 млн человек) по-прежнему не имеют доступа к электричеству.

Ван Гог. Крестьяне сажающие картофель (фрагмент)

Эти два примера показывают, что, несмотря на различия социально-экономических и климатических условий европейских и африканских стран, последствия следования зеленым курсом у них одинаковы — снижение объемов производства продукции животноводства в частности и сельского хозяйства в целом, что является прямой дорогой к глобальной депопуляции.

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