Тюмень, 19 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 309 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 298 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 октября 2021 года коронавирусом заразились 66 854 человек, выздоровели 56 938 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 19 октября в регионе скончались 2186 пациентов с COVID-19 (на 22 человека больше, чем днём ранее).