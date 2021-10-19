Лондон, 19 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В сети появились снимки интерьера рестайлингового внедорожника Land Rover Defender 130 третьего поколения. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Салон Land Rover Defender 130 2022 года

Внешний вид передней части и кормы замаскированного автомобиля не изменился. За колёсами машины можно разглядеть вентиляционные «жабры», а на задней стойке просматривается штамп Land Rover.

Автопроизводитель укомплектовал авто восемью креслами, обтянутыми кожей. Судя по снимкам салона, модель получила автоматический климат-контроль с регулировкой для третьего ряда сидений. Также обновленная модель может похвастаться панорамной крышей.

В моторной гамме будут присутствовать те же бензиновые и дизельные двигатели с технологией MHEV, что и у Defender 110. Также ожидается появление подключаемого гибридного агрегата.

Ранее компания Land Rover представила новую модификацию семиместного внедорожника Discovery под названием Metropolitan Edition. Модель укомплектована проекционным дисплеем, рулём с электроподогревом, беспроводной зарядкой телефонов и четырехзонным климат-контролем.

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