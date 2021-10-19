Вологда, 19 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Убийца девятилетней девочки, чтобы заманить жертву к себе домой, купила ей сладостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

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По данным ведомства, днем 16 октября на одной из вологодских улиц преступница сумела расположить к себе двух девочек, а затем пригласила их к себе домой.

«Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй 9-летней — совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона», — сообщили в Следкоме.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тело девятилетней Софии Жаворонковой с ножевыми ранениями было найдено накануне, 18 октября. Подозреваемая задержана, в отношении матери девочки, оставившей ребенка без присмотра, возбуждено уголовное дело.