Нью-Йорк, США, , 15:45 — REGNUM Меры, которые необходимы для того, чтобы позволить Азербайджану провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование своих территорий, потребовал от Еревана принять Баку. Об этом 19 октября заявил на слушаниях в Международном суде ООН представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

Азербайджан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит ТАСС, суд должен обязать армянскую сторону «принять все необходимые меры, чтобы позволить Азербайджану провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование мин, заложенных на азербайджанской территории армянскими военными и/или другими группами, которые финансируются, находятся под управлением или контролем Армении».

Также Мамедов добавил, зачитывая окончательные требования о введении обеспечительных мер в рамках разбирательства между странами о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что это должно быть сделано «в том числе путем предоставления полной и точной информации о расположении и характеристиках заложенных мин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Словакии, прибывший с визитом в Баку, Иван Корчок подписали соглашение о помощи азербайджанским сапёрам в разминировании минных полей.