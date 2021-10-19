Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Меры, которые необходимы для того, чтобы позволить Азербайджану провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование своих территорий, потребовал от Еревана принять Баку. Об этом 19 октября заявил на слушаниях в Международном суде ООН представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

По его словам, которые приводит ТАСС, суд должен обязать армянскую сторону «принять все необходимые меры, чтобы позволить Азербайджану провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование мин, заложенных на азербайджанской территории армянскими военными и/или другими группами, которые финансируются, находятся под управлением или контролем Армении».

Также Мамедов добавил, зачитывая окончательные требования о введении обеспечительных мер в рамках разбирательства между странами о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что это должно быть сделано «в том числе путем предоставления полной и точной информации о расположении и характеристиках заложенных мин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Словакии, прибывший с визитом в Баку, Иван Корчокподписали соглашение о помощи азербайджанским сапёрам в разминировании минных полей.