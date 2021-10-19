Волжский, Волгоградская область, 19 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Директор аквапарка «XXI век» в Волжском оштрафован за отказ в предоставлении услуг ребёнку-инвалиду, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @akvapark21vek_holiday.house Аквапарк XXI век. Волжский

Расследованием инцидента ведомство занялось после скандала с семьёй из Астрахани — в начале августа 2021 года родители и двое детей, один из которых страдает аутизмом, приехали для отдыха в аквапарк. Сотрудники учреждения отказались продать билет и пропустить ребёнка на территорию, поскольку расценили его поведение как угрожающее жизни и здоровью другим посетителям.

В отношении индивидуального предпринимателя — директора аквапарка — было возбуждено административное дело, по итогам его расследования он признан виновным и ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, свои проверки также проводили региональные прокуратура и СК.