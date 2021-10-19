Ташкент, 19 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. За счет реализации программы «Ташкент — город больших возможностей для бизнеса» намечено в ближайшие пять лет увеличить объем валового регионального продукта столицы почти в два раза — до 200 триллионов сумов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями города Ташкента.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В частности, за этот период планируется реализовать около 2 тыс. инвестиционных проектов на сумму 14 миллиардов долларов. Это позволит создать 250 тысяч новых рабочих мест», — отметил президент.

В ходе встречи отмечалось, что вокруг Ташкента будет создан «промышленный пояс», Бектемирский, Сергелийский, Яшнабадский и Янгихаётский районы столицы будут специализированы на высокодоходные производства.

«Будут созданы новые технопарки, логистические центры, таможенные терминалы. Все таможенные склады будут перенесены за черту города», — отметил Мирзиёев.

«В целом за счет запущенных проектов экспорт города вырастет вдвое — до 2,5 миллиарда долларов в год», — отметил президент.