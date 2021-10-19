Екатеринбург, 19 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом площадь тлеющего торфяника сократилась уже до 3,8 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Винсент Ван Гог. Две крестьянки в торфяных полях. 1883

За прошедшие сутки удалось потушить четыре очага. В борьбе с огнём задействованы 271 человек и 104 единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары на юге Екатеринбурга тушат с 11 октября. Их площадь достигала 120 га.