Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. С предложением предоставить регионам право ввести дифференцированную систему штрафов за нарушение правил дорожного движения выступил губернатор Курской области Роман Старовойт 19 октября на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

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«Предлагаем закрепить за субъектами Российской Федерации право разработки собственной системы дифференцированных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения с учетом платежеспособности населения конкретного региона. В столицах штраф в тысячу рублей зачастую воспринимается как право нарушить правила», — сказал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета, на котором рассматривается транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года.