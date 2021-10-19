Курган, 19 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 182 новых случая заражения коронавирусом. Из них 72 зафиксированы в Кургане, сообщает 19 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 179 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 19 октября 2021 года выявлено 36 574 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 19 октября вылечился 32 441 человек, скончались 770 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).