Лукашенко: Белоруссия выпустит свою вакцину от COVID-19 в 2023 году
Минск, 19 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19, которая создается в Белоруссии, будет выпущена в оборот в 2023 году. Об этом 19 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавируса в стране, его слова приводит агентство БелТА.
По словам президента Белоруссии, прошедший вакцинацию от нового заболевания человек может заразиться коронавирусом, однако, как считает Лукашенко, «смертность среди вакцинированных почти нулевая» и среди них меньше тех, кто переносит COVID-19 в тяжелой форме.
«Какой можно сделать вывод — вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он против введения обязательной вакцинации от COVID-19, хотя и поддерживает прививки, как средство борьбы с пандемией.