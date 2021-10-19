Минск, 19 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19, которая создается в Белоруссии, будет выпущена в оборот в 2023 году. Об этом 19 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавируса в стране, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По словам президента Белоруссии, прошедший вакцинацию от нового заболевания человек может заразиться коронавирусом, однако, как считает Лукашенко, «смертность среди вакцинированных почти нулевая» и среди них меньше тех, кто переносит COVID-19 в тяжелой форме.

«Какой можно сделать вывод — вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он против введения обязательной вакцинации от COVID-19, хотя и поддерживает прививки, как средство борьбы с пандемией.