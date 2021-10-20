Чебоксары, 20 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев планирует обратиться к парламенту и народу республики в конце января — начале февраля 2022 года. В связи с этим в регионе начали собирать предложения для включения в главный политический документ года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Cap.ru Трибуна для оглашения послания главы Чувашии

Для Олега Николаева, который избран главой Чувашии в сентябре 2020 года, данное послание станет вторым, а для вновь сформированного Госсовета республики — первым. Ожидается, что оно будет оглашено в 2022 году в «конце января — начале февраля».

Власти отмечают, что в послании «традиционно будут обозначены состояние и стратегические ориентиры развития» Чувашии по повышению качества жизни населения. Также основные акценты будут сделан на экономической, инвестиционной и социальной составляющий.

В рамках подготовки к посланию объявлен сбор предложений для включения в главный политический и стратегический документ республики. В частности, предлагается обозначить ключевые темы, а также предложить свои инициативы и проекты, позволяющие решить актуальные задачи развития республики.

Напомним, что ранее глава Чувашии Олег Николаев встретился с президиумом Госсовета в формате так называемого расширенного правительства. В рамках встречи был рассмотрен проект уточнения республиканского бюджета-2021, а также проект бюджета на следующий трёхлетний период.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев был назначен врио главы республики 29 января 2020 года, а по итогам выборов в сентябре того же года стал главой Чувашии. Со своим первым посланием он обратился к депутатам Госсовета и народу Чувашии 2 февраля 2021 года.