Кострома, 19 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Помещение старейшего муниципального книжного магазина Костромы «Школьник» сдадут в аренду. Об этом сообщает городская дума.

Наталья Диева Помещение «Школьника» на проспекте Мира

Решение было принято на заседании комиссии по экономике и финансам. Ранее депутаты рассматривали ещё один вариант развития событий — продажу площадей.

Напомним, решение о ликвидации муниципального предприятия летом 2021 года большинством голосов приняли депутаты костромской думы. Они сослались на то, что магазин терпит убытки и малоинтересен на фоне других предложений рынка.

Ранее торговая сеть «Школьника» была представлена тремя магазинами на улице Никитской, Ленина и площади Мира в областном центре. В них продавали книги, учебники, канцелярские принадлежности, игрушки, посуду и текстиль. Торговая точка на Никитской была закрыта в 2017 году, магазин на улице Ленина перестал существовать в 2021 году. Сейчас это помещение сдаётся в аренду кафе. Последний магазин располагался в здании на площади Мира, на этом месте он просуществовал более 40 лет.