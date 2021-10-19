Красногорск, 19 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Подмосковья удалось увеличить площадь посевов различных сельскохозяйственных культур. Об этом 19 октября заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

Сельское хозяйство

По словам чиновника, за три года на территории Подмосковья также удалось увеличить показатели урожаев зерновых и масличных культур.

«В 2020 году мы посеяли больше по сравнению с прошлым годом на 5 тыс. га зерновых, на 10,8 тыс. га масличных, на 1,3 тыс. га овощей открытого грунта», — отметил министр.