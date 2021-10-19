Ново-Огарево, Московская область, , 15:34 — REGNUM Российский транспорт будет становиться всё более клиентоцентричным. Об этом 19 октября заявил министр транспорта России Виталий Савельев на заседании президента России Владимира Путина с Президиумом Госсовета.

Министр транспорта Виталий Савельев Kremlin.ru

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«Массовое применение биометрических технологий позволит ускорить прохождение контрольных процедур. В этом году мы уже внедрили аналогичные проекты, например, в аэропорту Шереметьево. Ожидаем, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию, составит 80% на пригородных, международных и междугородних перевозках», — заявил Савельев.