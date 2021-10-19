Вологда, 19 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Мать и родственники убитой в Вологде девочки злоупотребляют алкоголем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Сигареты и алкоголь

«Следствием установлено, что девочка проживала в неблагополучной семье, в которой ее мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляли спиртным. Ребенок свое свободное время преимущественно проводил на улице, мать девочки должного внимания своему ребенку не уделяла», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в отношении матери погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Как сообщало ИА REGNUM, тело девятилетней Софии Жаворонковой с ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир Вологды. Подозреваемая в убийстве — 40-летняя женщина — задержана и помещена в больницу. По некоторым данным, Она состояла на учете в Психоневрологическом диспансере.