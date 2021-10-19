Варшава, , 15:31 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления в Европарламенте 19 октября призвал Брюссель к одинаковому отношению ко всем государствам-членам содружества. Об этом передает пресс-служба польского правительства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

«Всё чаще из-за действий Суда Евросоюза и Еврокомиссии, которые начинают действовать без каких-либо законных и договорных оснований, возникают угрозы суверенитета для государств-членов объединения. Полномочия органов ЕС не могут быть превышены. Мы говорим «нет» централизму и унификации ЕС», — заявил польский политик.

Глава правительства Польши также процитировал фрагменты постановлений конституционных судов Германии, Дании или Франции, которые, по его словам, подтверждали тот факт, что полномочия ЕС не могут оспаривать верховенство национальных конституций стран-членов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Европарламенте проходят дебаты о верховенстве права в Польше. Обсуждение, в котором также будет участвовать глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, является реакцией на недавнее решение конституционного суда Польши о верховенстве конституции над законодательством ЕС.