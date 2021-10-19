Ереван, , 15:30 — REGNUM Москва и Ереван смогли прийти к соглашению в вопросе о цене на поставляемый Армении российский природный газ. Об этом 19 октября рассказал журналистам армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Переговоры по ценам на газ — процесс, который идет постоянно. Мы достигли договоренности по цене на газ на границе и на территории Армении. Переговоры идут с 2019 года, обсуждались достаточно глубоко, и по ряду вопросов мы пришли к консенсусу», — сказал он.

Также вице-премьер Армении уточнил, что одной из главных проблем, по которой сторонам пока не удается договориться, является ситуация с пятым энергоблоком Разданской ТЭС, который принадлежит российской компании «Газпром» и в настоящее время не функционирует.

«Мы бы хотели, чтобы пятый энергоблок стал частью энергетической системы страны. Однако по договору с «Газпромом» все инвестиции компании должны иметь доходность в 9%. Строительство станции — очень серьезная инвестиция, но она не гарантирует доходность. В этом и кроется суть проблемы, поэтому вопрос пока в повестке», — пояснил он, уточнив, что решение этого вопроса позволит в значительной степени стабилизировать ситуацию с ценой на газ в Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минюста Армении Карен Андреасян заявил, что Ереван рассчитывает, что Совет Европы сможет заставить Азербайджан освободить армянских граждан, попавших в плен в ходе войны в Нагорном Карабахе.