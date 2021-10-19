Варшава, 19 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления в Европарламенте 19 октября предложил внести изменения в работу Суда Европейского союза. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Согласно механизму сдержек и противовесов, можно было бы создать в рамках работа Суда ЕС судейскую палату, которая бы состояла из судей, которых бы выбирали судьи конституционных судов стран-членов», — отметил он.

По словам Моравецкого, данные институциональные изменения будут способствовать упорядочению судебных процессов в ЕС, а также развитию диалога между этим ведомством и национальными судами стран-членов.