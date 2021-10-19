Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Правительству России необходимо поддержать инвестпроекты в транспортной отрасли, которые могут не окупиться даже в долгосрочной перспективе, но необходимы для жизни в отдалённых регионах. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Одна из ключевых задач стратегий — развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения. Это важно не только для крупных мегаполисов, но и для небольших населённых пунктов, где порой не хватает удобных маршрутов для регионального центра. А автобусы, вагоны, электрически сильно изношены», — заявил Путин.

Он отметил, что в текущем году запущен новый кредитный инструмент для обновления общественного транспорта в регионах.

«В 12 субъектах федерации готовятся такие пилотные проекты. Важно, чтобы эти инициативы были привлекательными, в том числе для частных инвесторов. В то же время подчеркну, что далеко не во всех регионах подобные проекты могут быть окупаемыми даже в долгосрочной перспективе. В этой связи правительству нужно предложить специальные подходы по поддержке инвестиций в общественный транспорт, включая прямые субсидии для погашения процентов по кредиту», — указал он.

«Чтобы не получилось так, как получилось по некоторым вопросам, напрямую связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, имею в виду водоснабжение и водоотведение», — подчеркнул Путин.