Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Ленинградской области в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, а также штормовой ветер. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 октября на территории Ленинградской области пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, порывы ветра достигнут 15−20 м/с.

«На дорогах гололедица, сложная обстановка», — говорится в сообщении.

В четверг, 21 октября, вновь ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. А также налипание мокрого снега, слабый гололед, порывы ветра до 15−17 м/с.

Неблагоприятная погода сохранится и в ночь на пятницу, 22 октября. Помимо дождя, а также ночью местами будет дуть сильный ветер Утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 24 м/с.